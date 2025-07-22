На Казахстанской фондовой бирже завершились торги на рынке иностранных валют, и курс доллара снова пошёл вверх, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов средневзвешенное значение американской валюты достигло отметки 531,96 тенге, что на 2,37 тенге выше предыдущего уровня. Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара на 22 июля в размере 529,44 тенге.

В обменных пунктах столицы доллар продают в среднем по 533,5–534 тенге, покупают — по 530–533 тенге. Евро на рынке держится на уровне 620–625 тенге, а рубль торгуется в пределах от 6,65 до 6,8 тенге.