Курс доллара уверенно растёт
Актуальные данные о стоимости американской валюты.
Сегодня, 17:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
120
Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 18 июля составил 533,61 тенге, прибавив за сутки 0,32 тенге, передает BAQ.KZ.
На фоне колебаний на валютном рынке казахстанцы продолжают следить за динамикой обменных курсов. В обменных пунктах страны доллар сегодня покупают в среднем по 531–534 тенге, а продают по 535–536 тенге. Евро колеблется в диапазоне 615–620 тенге при покупке и 622–623 тенге при продаже. Что касается рубля, то его покупают по 6,65–6,75 тенге, а продают по 6,8–6,83 тенге.
Валютный рынок сохраняет относительную стабильность, однако не исключены дальнейшие колебания на фоне внешнеэкономических факторов.
Самое читаемое
- Привязал к лошади и волок по степи? В Жетысу расследуют зверское убийство женщины
- "Капец": потерпевшая высказалась после допроса на суде с Перизат Кайрат
- ОСИ, НСУ и новые штрафы: жильцов многоквартирных домов в Казахстане ждут изменения
- "Дышать нечем": в Департаменте экологии прокомментировали загрязнение воздуха в Актау
- Игла в детской зоне: ребенок укололся в ресторане в Астане