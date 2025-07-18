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Курс доллара уверенно растёт

Актуальные данные о стоимости американской валюты.

Сегодня, 17:29
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Курс доллара уверенно растёт Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29
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Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 18 июля составил 533,61 тенге, прибавив за сутки 0,32 тенге, передает BAQ.KZ.

На фоне колебаний на валютном рынке казахстанцы продолжают следить за динамикой обменных курсов. В обменных пунктах страны доллар сегодня покупают в среднем по 531–534 тенге, а продают по 535–536 тенге. Евро колеблется в диапазоне 615–620 тенге при покупке и 622–623 тенге при продаже. Что касается рубля, то его покупают по 6,65–6,75 тенге, а продают по 6,8–6,83 тенге.

Валютный рынок сохраняет относительную стабильность, однако не исключены дальнейшие колебания на фоне внешнеэкономических факторов.

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