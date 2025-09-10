В среду, 10 сентября 2025 года, Национальный банк Республики Казахстан опубликовал обновленные официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге, передает BAQ.KZ.

По данным регулятора, доллар США закрепился на отметке 536,76 тенге, евро достиг 630,85 тенге, китайский юань оценивается в 75,38 тенге, а российский рубль торгуется по 6,45 тенге.

Между тем, обменные пункты в крупнейших городах страны – Алматы, Астане и Шымкенте – традиционно предлагают свои собственные курсы, отражающие спрос и предложение на местах. Так, в Алматы доллар можно купить по цене от 538 до 540 тенге, евро варьируется в пределах 630–634 тенге, а рубль – от 6,4 до 6,5 тенге. В Астане курсы несколько отличаются: доллар торгуется в диапазоне 535–540 тенге, евро – от 626 до 636 тенге, а рубль – от 6,4 до 6,55 тенге.