Курс доллара в Казахстане снова опустился ниже 490 тенге
Сегодня 2026, 17:42
98Фото: freepik.com
Биржевой курс доллара в Казахстане опустился ниже отметки 490 тенге. По итогам сегодняшних торгов иностранными валютами на Казахстанская фондовая биржа (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 489,99 тенге. За сутки американская валюта подешевела на две тенге, передает BAQ.KZ.
На наличном рынке обменные пункты в мегаполисах страны по состоянию на 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи долларов США:
В Астане доллар покупают по 488 тенге, продают по 495 тенге.
В Алматы курс покупки варьируется от 488 до 492,6 тенге, продажи — от 492,95 до 495 тенге.
В Шымкенте обменные пункты предлагают покупку по курсу от 491,5 до 492 тенге, продажу — от 492,3 до 493,5 тенге.
