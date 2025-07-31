Национальный банк РК обнародовал официальные курсы иностранных валют к тенге на 31 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.

По данным регулятора, доллар США торгуется на уровне 546,36 тенге, евро — 630,44 тенге, китайский юань — 76,09 тенге, а российский рубль — 6,7 тенге за единицу.

На фоне официальных данных обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — предлагают немного отличающиеся курсы. В Алматы доллар можно купить за 546 тенге, а продать за 543. Евро колеблется от 628 до 635 тенге, рубль — в пределах 6,61–6,75 тенге.

В столице наблюдается широкий диапазон: доллар торгуется от 541 до 548 тенге, евро — от 625 до 635, а рубль — от 6,55 до 6,7 тенге. В Шымкенте ситуация схожа: доллар — 543–546 тенге, евро — 627–635, рубль — 6,58–6,7.