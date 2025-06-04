Национальный банк Казахстана обнародовал официальные курсы иностранных валют на среду, 4 июня 2025 года, передает BAQ.KZ. Согласно обновленным данным регулятора, доллар США закрепился на уровне 512,1 тенге, курс евро составил 583,64 тенге, а российский рубль - 6,5 тенге за единицу.

Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны - Алматы, Астане и Шымкенте - установили собственные курсы, отражающие рыночные колебания и спрос со стороны населения. Так, в Алматы доллар сегодня можно приобрести по цене от 511 до 515 тенге, евро - от 584 до 588 тенге, а рубль - в диапазоне от 6,33 до 6,45 тенге.

В Астане наблюдается аналогичная динамика: доллар торгуется в пределах 510–516 тенге, евро - от 579 до 585 тенге, а рубль - от 6,3 до 6,45 тенге. В Шымкенте курс доллара составляет от 511 до 515 тенге, евро - от 580 до 586 тенге, рубль - от 6,33 до 6,43 тенге.

Финансовые аналитики отмечают, что текущие курсы отражают умеренные колебания на фоне стабильной ситуации на внешних рынках и сезонного роста спроса на иностранную валюту. Национальный банк продолжает мониторинг ситуации, подчеркивая готовность к корректирующим мерам при необходимости.