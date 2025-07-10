Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на четверг, 10 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.

Американский доллар закрепился на уровне 518,97 тенге, евро торгуется по 607,3 тенге, китайский юань – по 72,28, а российский рубль – по 6,64 тенге. Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны устанавливают свои расценки. В Алматы доллар покупают по 519 и продают по 521 тенге, в Астане диапазон шире – от 517 до 523 тенге, а в Шымкенте доллар обменивают по курсу от 518 до 521. Евро в обменниках Алматы колеблется между 607 и 612 тенге, в Астане – от 606 до 613, а в Шымкенте – в пределах 607–612 тенге. Рубль демонстрирует небольшую волатильность: в Алматы его можно купить по 6,63, а продать по 6,57 тенге, в Астане курсы составляют от 6,5 до 6,65, в Шымкенте – от 6,5 до 6,55 тенге.