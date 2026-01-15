Курс тенге под давлением: экономист рассказал чего ждать дальше
Эксперт объяснил, почему курс тенге можно прогнозировать не более чем на квартал вперёд.
На курс тенге сегодня одновременно давят базовая ставка, геополитика и сохраняющаяся зависимость экономики от нефти. Об этом заявил экономист, комментируя инфляции в Казахстане. Подробнее - в материале корреспондента BAQ.KZ.
По словам председателя правления Национального аналитического центра Расула Рысмамбетова, ключевую роль в динамике тенге сейчас играет высокая базовая ставка, которая удерживает приток иностранного капитала.
"Когда у нас высокая базовая ставка, сейчас это 18%, иностранцы заводят сюда доллары, меняют их на тенге и вкладывают в тенговые инструменты: ноты Нацбанка, государственные ценные бумаги. Поэтому у нас всегда наблюдается большой приток долларов. Но если базовая ставка снизится до 17%, 16%, 14%, а в идеале до 8–9%, они все очень быстро выйдут. Это первый риск", — отметил Рысмамбетов.
Вторым фактором неопределённости экономист назвал цену на нефть. По его оценке, несмотря на напряжённую ситуацию вокруг Ирана и Венесуэлы, в 2026 году резкого обвала нефтяных котировок ожидать не стоит. Однако существует и третий сценарий, который эксперт считает наиболее опасным.
"Третий риск - катастрофический. Это возможные атаки на КТК и танкерные перевозки. Это тоже может повлиять на нас", — подчеркнул он.
При этом Казахстан, по словам экономиста, пока сохраняет запас прочности. Даже при отсутствии экспорта нефти страна способна прожить около двух лет, однако в дальнейшем последствия станут крайне чувствительными для экономики.
Говоря о валютном рынке, Рысмамбетов отметил, что нынешний курс можно прогнозировать только в краткосрочной перспективе.
"Курс можно прогнозировать максимум на квартал вперёд. Сейчас первый квартал, и курс будет находиться в диапазоне 510–530 тенге — плюс-минус, с колебаниями. Предсказуемости по курсу не даст ни Нацбанк, ни правительство, никто. Он у нас условно плавающий", — заявил эксперт.
