Сколько стоит доллар, евро и рубль в Казахстане
Тенге удерживает позиции.
Вчера, 15:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 15:51Вчера, 15:51
212
Курс доллара в Казахстане по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 19 сентября составил 541,19 тенге, передает BAQ.KZ.
По сравнению с предыдущим днём американская валюта практически не изменилась в цене — снижение составило лишь 0,09 тенге.
На наличном рынке также наблюдается стабильность. В обменных пунктах страны доллар продают в среднем по цене от 542,5 до 543 тенге, покупают — в диапазоне от 540 до 542 тенге.
Курсы других популярных валют также остаются в рамках умеренных колебаний: евро покупают за 632–637 тенге, продают — по 641–642 тенге. Российский рубль можно сдать за 6,4–6,46 тенге, а купить — за 6,51–6,53 тенге.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов