Курс доллара в Казахстане по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 19 сентября составил 541,19 тенге, передает BAQ.KZ.

По сравнению с предыдущим днём американская валюта практически не изменилась в цене — снижение составило лишь 0,09 тенге.

На наличном рынке также наблюдается стабильность. В обменных пунктах страны доллар продают в среднем по цене от 542,5 до 543 тенге, покупают — в диапазоне от 540 до 542 тенге.

Курсы других популярных валют также остаются в рамках умеренных колебаний: евро покупают за 632–637 тенге, продают — по 641–642 тенге. Российский рубль можно сдать за 6,4–6,46 тенге, а купить — за 6,51–6,53 тенге.