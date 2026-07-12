Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 июля
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Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 12 июля, а также курсы доллара США, евро и российского рубля в обменных пунктах Астаны и Алматы.
Курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США - 468,17 тенге; евро - 536,40 тенге; российский рубль - 6,05 тенге; китайский юань - 68,47 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.
Астана
Курс доллара: 471,82 тенге на покупку, 478,8 тенге на продажу.
Курс евро: 537 тенге на покупку, 547 тенге на продажу.
Курс рубля: 5,8 тенге на покупку, 6,1 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара: 471,87 тенге на покупку, 474,92 тенге на продажу.
Курс евро: 541,32 тенге на покупку, 547,06 тенге на продажу.
Курс рубля: 5,77 тенге на покупку, 5,92 тенге на продажу.
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