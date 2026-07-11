Вандалы повредили шлагбаум и похитили скамейки с пляжа в Семее
Виновные будут привлечены к ответственности.
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Состояние пляжа «Заря» в Семее, который совсем недавно был капитально отремонтирован и открыт для жителей, сегодня вызывает серьезную обеспокоенность. Отдыхающие умышленно повредили шлагбаум и скамейки, установленные на территории пляжа. Кроме того, часть скамеек была похищена, а сама территория оказалась замусорена бытовыми отходами.
В связи с произошедшим аким области Берик Уали поручил начальнику Департамента полиции области Абай Эльдару Даниярову в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к данным правонарушениям, и привлечь их к строгой ответственности в соответствии с законодательством. Также поручено усилить меры по обеспечению общественного порядка и принять необходимые меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил пресс-секретарь акима области Азамат Касым.
Акимат области призывает жителей бережно относиться к общественному имуществу. Такие объекты, созданные за счет государственных средств и предназначенные для общего пользования, являются общим достоянием. Сохранять их в чистоте, не допускать порчи и передать будущим поколениям — гражданский долг каждого.
Напомним, что в этом году в Семее были полностью обновлены и благоустроены три бесплатных общественных пляжа, чтобы обеспечить комфортный отдых жителей и гостей города. Одним из них является пляж в микрорайоне «Заря».
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