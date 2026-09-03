Курултай поддержал кандидатуру: кто возглавил Минтранс

Нурлан Сауранбаев продолжит руководить Министерством транспорта Казахстана. Указ о его назначении подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.

До этого кандидатуру Сауранбаева обсудили в Комитете по региональному и инфраструктурному развитию Курултая. По итогам рассмотрения депутаты дали положительное заключение и рекомендовали его для назначения на должность министра транспорта.

Таким образом, Нурлан Сауранбаев сохранил свой пост в новом составе Правительства. Министерство транспорта он возглавляет с июня 2025 года.

Что известно о Нурлане Сауранбаеве

Нурлан Сауранбаев родился в 1967 году. По образованию экономист, кандидат экономических наук. Также проходил обучение в Италии, где получил степень магистра нефтяного администрирования, и окончил магистратуру Национального университета обороны по специальности «Военное и государственное управление».

Сауранбаев имеет большой опыт работы в транспортной и нефтегазовой отраслях. В разные годы работал в «Пассажирских перевозках», «КазМунайГазе», занимал должности вице-министра индустрии и новых технологий и заместителя министра обороны.

Также он был акимом Шымкента, работал в Администрации Президента. С апреля 2021 года по июнь 2025 года возглавлял национальную компанию «Қазақстан темір жолы», после чего был назначен министром транспорта.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат» и «Барыс» III степени.