Курултай поддержал кандидатуру: кто возглавил Минтранс
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Нурлан Сауранбаев продолжит руководить Министерством транспорта Казахстана. Указ о его назначении подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.
До этого кандидатуру Сауранбаева обсудили в Комитете по региональному и инфраструктурному развитию Курултая. По итогам рассмотрения депутаты дали положительное заключение и рекомендовали его для назначения на должность министра транспорта.
Таким образом, Нурлан Сауранбаев сохранил свой пост в новом составе Правительства. Министерство транспорта он возглавляет с июня 2025 года.
Что известно о Нурлане Сауранбаеве
Нурлан Сауранбаев родился в 1967 году. По образованию экономист, кандидат экономических наук. Также проходил обучение в Италии, где получил степень магистра нефтяного администрирования, и окончил магистратуру Национального университета обороны по специальности «Военное и государственное управление».
Сауранбаев имеет большой опыт работы в транспортной и нефтегазовой отраслях. В разные годы работал в «Пассажирских перевозках», «КазМунайГазе», занимал должности вице-министра индустрии и новых технологий и заместителя министра обороны.
Также он был акимом Шымкента, работал в Администрации Президента. С апреля 2021 года по июнь 2025 года возглавлял национальную компанию «Қазақстан темір жолы», после чего был назначен министром транспорта.
Награжден орденами «Құрмет», «Парасат» и «Барыс» III степени.
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