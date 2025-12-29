Сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу на сумму 8,5 млн тенге в Туркестанской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции с заявлением обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже из ее дома золотых изделий и денежных средств. По факту обращения была сформирована следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников, которая в кратчайшие сроки провела необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе расследования в качестве подозреваемой была установлена невестка потерпевшей. Следствием установлено, что с мая текущего года она систематически похищала из дома золотые украшения и наличные деньги. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 8,5 млн тенге.

Похищенные ювелирные изделия подозреваемая сдавала в ломбарды, а вырученные средства тратила на азартные игры. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.