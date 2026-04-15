Квартиру с запертыми детьми вскрыли в Акмолинской области
Дверь открыли специальным инструментом.
Сегодня 2026, 08:15
Фото: Istockphoto
В Кокшетау в одной из квартир многоквартирного дома дети не могли самостоятельно открыть дверь, передает BAQ.kz.
Внутри квартиры находились двое детей — 2015 и 2022 годов рождения.
Прибыв на место, сотрудники МЧС быстро вскрыли входную дверь с помощью специального инструмента и вошли в квартиру.
Дети не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожало.
