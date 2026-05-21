Кыргызстанка растрогалась поступком казахстанцев на параде в США

Жительница Кыргызстана, проживающая в США, поблагодарила казахстанцев, которые пронесли флаг Кыргызстана во время Turkish Day Parade в Нью-Йорке, передает BAQ.KZ.

Пользователь соцсетей Zhas Ulan рассказал, что во время парада среди участников не оказалось представителей Кыргызстана, а кыргызстанский флаг стоял в стороне без сопровождения. Казахстанцы попросили разрешения нести его вместе с другими флагами стран Центральной Азии, и организаторы согласились.

Во время шествия участники заметили, что флаг Кыргызстана был перевернут, после чего исправили его положение.

"От кыргызского народа вам поклон"

По словам казахстанца, после публикации видео они получили множество теплых сообщений и слов благодарности от кыргызстанцев.

Позже они встретились с Зейнеп тате, уроженкой Баткенской области Кыргызстана. Женщина призналась, что растрогалась после просмотра ролика.

"Зейнеп тате призналась, что, увидев наше видео, прослезилась. Она попросила своих знакомых выйти на нас, найти и пригласить на ужин с благодарностью от кыргызского народа", – рассказал автор видео.

Сама уроженка Кыргызстана тепло поблагодарила за добрый поступок.

"Спасибо вам за то, что вы подняли наш флаг. Вам респект. Вы молодцы! От всего кыргызского народа вам поклон. Большое спасибо!" – сказала она.

Видео вызвало теплую реакцию в соцсетях

По словам автора публикации, эта история стала для многих символом дружбы и поддержки между народами Центральной Азии.