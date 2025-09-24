По данным популярного портала Numbeo за июнь 2025 года, жители Швейцарии платят больше всего за еду и напитки в ресторанах, барах и кафе. В пятёрку лидеров вошли Женева, Лугано, Лозанна, Цюрих и Базель — все они оказались дороже, чем Нью-Йорк, который взят за эталон с индексом 100. Например, в Женеве посещение ресторана обходится на 13,4% дороже, чем в Нью-Йорке.

Швейцарские города уверенно заняли первые пять позиций рейтинга среди 404 городов мира. В топ-10 также попал Берн, где цены чуть ниже, чем в Нью-Йорке — на 8,9%. Интересно, что сам Нью-Йорк оказался лишь на седьмом месте.

Среди других дорогих городов — Рейкьявик (Исландия), Копенгаген, Осло, Майами и Бостон, где рестораны обходятся немного дешевле, чем в Нью-Йорке — на 6,5–11,8%.

В противоположность этому, самые дешёвые рестораны находятся в индийских городах Коимбаторе, Кочи, Лакнау и других, а также в индонезийском Бандунге, ливийском Триполи и пакистанском Равалпинди.

Что касается городов Центральной Азии и стран ЕАЭС, то в рейтинге лидируют Москва и Ереван — они расположились на 225-м и 251-м местах, а цены в них более чем в два раза ниже, чем в Нью-Йорке. В Алматы и Астане рестораны ещё доступнее — с индексами 29,4 и 26,3, что ставит их на 308-е и 328-е места. Ташкент и Бишкек оказались среди самых дешёвых городов рейтинга.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, расходы домохозяйств на питание вне дома за первые шесть месяцев 2025 года варьировались по регионам: наибольшие траты отмечены в Кызылординской области (37,5 тыс. тг), а меньше всего на рестораны и кафе потратили жители Мангистауской области — всего 1,5 тыс. тг.

За год цены на услуги ресторанов и кафе в Казахстане выросли на 10,7%, что значительно превышает прошлогодний показатель в 8,1%. Максимальный рост цен зафиксирован в Карагандинской области — 42,2%, а также в Мангистауской и Кызылординской областях.

В Алматы цены на ресторанные услуги выросли на 6,8%, в Астане — на 12,2%.

Таким образом, несмотря на мировую тенденцию роста цен на питание вне дома, Казахстан пока остаётся страной с доступными ресторанами по сравнению с ведущими мировыми мегаполисами.