Кызылординская область стала зеленее за один день

В Кызылординской области за один день высадили 5875 деревьев. К масштабной экологической акции присоединились более девяти тысяч жителей региона, передаёт BAQ.KZ.

Посадки прошли во всех районах области в рамках акции «Посадим дерево ради будущего», которая стала частью общенационального проекта «Таза Қазақстан».

В Кызылорде к озеленению присоединился аким области Мурат Ергешбаев. Вместе с ним деревья высаживали сотрудники местных исполнительных органов, студенты-волонтёры Кызылординского университета имени Коркыт Ата и представители партии «Әділет».

На этой площадке более 150 участников посадили 275 саженцев – 250 тополей и 25 можжевельников.

Но основная работа развернулась за пределами областного центра. В районах к акции присоединились тысячи жителей. Всего по области в посадке деревьев участвовали 9163 человека.

Для Кызылординской области, где жаркое лето и засушливый климат делают зелёные насаждения особенно ценными, каждое новое дерево – вклад в более комфортную городскую и сельскую среду.