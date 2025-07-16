Вопреки распространённому мифу, казахстанцы могут получить ряд медицинских услуг абсолютно бесплатно — даже если у них нет статуса застрахованного в системе ОСМС, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

В Фонде социального медицинского страхования напомнили: в стране действует Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), который предоставляется за счёт бюджета и доступен всем гражданам Казахстана, а также постоянно проживающим иностранцам, кандасам, беженцам и лицам без гражданства с видом на жительство.

Даже временно находящиеся на территории РК иностранцы и лица, ищущие убежища, могут рассчитывать на помощь — в случае опасных инфекций, представляющих угрозу для окружающих.

И это не просто формальность. ГОБМП охватывает самые необходимые и жизненно важные направления: от вызова скорой и первичного осмотра у врача в поликлинике до лечения в стационаре, госпитализации по экстренным показаниям, диагностики опасных заболеваний, реабилитации и паллиативной помощи. Более того, при определённых хронических заболеваниях предусмотрено льготное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.

"Многие считают, что без участия в ОСМС их не примут даже в поликлинике. Это не так. ГОБМП действует независимо от статуса, и помощь будет оказана", — подчеркнула заместитель председателя правления ФСМС Индира Саркенова.

Если вам отказывают в оказании помощи, стоит немедленно обратиться в Службу поддержки пациента — она есть в каждой поликлинике и больнице. А если вопрос не решается на месте, можно направить жалобу напрямую в Фонд социального медстрахования.