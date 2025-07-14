Гигантский айсберг, расколовшийся на две части, занял позиции всего в сотнях метров от домиков поселка Инаарсуит на юге Гренландии, передает BAQ.KZ со ссылкой на New York Post. Высотой более 100 метров и весом около 11 млн тонн, ледяная глыба движется к побережью, вызывая беспокойство у местных жителей и властей. Наблюдая, как ледяная стена медленно приближается за горизонт, приморские службы вынуждены были эвакуировать часть населения на возвышенности и приостановить работу рыбного завода и единственного магазина. Официальные представители предупреждают:

Если этот устрашающий ледяной гигант коснётся берега или расколется, это может повлечь за собой разрушения и травмы.

Жителям рекомендовано не выходить на берег и избегать лодочных прогулок в сторону айсберга: даже при обычных бытовых делах на открытой местности пары метров волны могут стать смертельно опасными. Этот не первый визит ледяного гиганта: в 2018 году почти идентичная по размерам льдина также пришвартовалась в той же гавани, но ушла спустя несколько дней из‑за сильных ветров. Сейчас же в условиях потепления Арктики такие встречи становятся всё более частыми — и каждая из них проверяет на прочность хрупкую инфраструктуру прибрежных поселений.

Фото nypost.com

Расследование текущей ситуации ведёт служба гражданской обороны Гренландии: специалисты оценивают скорость продвижения айсберга и высчитывают риск для жилых кварталов.