Больше года правоохранители нескольких стран распутывали сеть, которая под видом обычных вакансий набирала людей в наркобизнес. Соискателям предлагали работу операторов call-центров, HR-менеджеров, химиков, курьеров, логистов и работников складов. В итоге операция дошла до Казахстана, Украины и Албании, передает BAQ.KZ.

По данным МВД, за схемой стояла разветвленная международная структура. Ее организатором называют 36-летнего гражданина сопредельного государства.

В операции участвовали правоохранительные органы Казахстана, Украины и Албании, генеральные прокуратуры Казахстана и Украины, Интерпол и Управление по борьбе с наркотиками США.

Это была разветвленная преступная структура с четким распределением ролей. Ее организовал 36-летний гражданин сопредельного государства. МВД Казахстана участвовало во всех ключевых этапах операции - от анализа цифровых доказательств и установления участников сети до проведения обысков и задержаний на территории нашей страны, - рассказал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.

Первый большой массив данных получили в Украине. Там провели 26 обысков в вербовочных call-центрах и изъяли около четырех тысяч цифровых доказательств.

Анализ техники и данных вывел следователей на 31 наркомагазин в Telegram, организаторов схемы и сотни завербованных людей. Их возможную причастность к распространению наркотиков в Казахстане проверяли сотрудники МВД.

В мае операция вошла в новую фазу. При участии представителей казахстанского МВД в Киеве и Киевской области прошли 70 обысков. Деятельность вербовочных call-центров пресекли, установили 27 активных участников преступного сообщества.

В июле следственные действия дошли до Казахстана. При участии украинских правоохранителей здесь провели еще 15 обысков и задержали людей, которых подозревают в сбыте наркотиков на территории страны.

За обещанием быстрого заработка, по данным следствия, скрывалась система, из которой людям не давали просто уйти.

Внутри преступной структуры действовали жесткие правила. Людей, которые пытались отказаться от преступной деятельности, штрафовали, избивали и незаконно удерживали. За привлекательными вакансиями скрывалось не трудоустройство, а вовлечение человека в наркобизнес, из которого ему уже не позволяли выйти, - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.

На завершающем этапе правоохранители провели еще 35 обысков в пяти областях Украины и Киеве. Были ликвидированы два звена международной сети, которые занимались вербовкой граждан.

Во время обысков изъяли 24 кг смеси с синтетическим наркотиком, более 3,5 тыс. самокруток и около 2 тыс. расфасованных пакетов.

Задержаны семь человек. Еще девяти участникам схемы уже предъявлены обвинения.

За этими цифрами - тысячи наркотических доз, которые не дошли до улиц. Это сохраненное здоровье людей, семьи, защищенные от последствий наркозависимости, и граждане, которых удалось уберечь от вовлечения в преступный бизнес. Работа по установлению организаторов и всех участников международной сети продолжается, - отметил спикер.

Расследование на этом не завершено. МВД продолжает устанавливать организаторов и других участников сети.

Полиция призывает осторожнее относиться к предложениям о легком заработке в интернете. За вакансией без понятных обязанностей и прозрачного работодателя может скрываться вербовка в преступную схему.