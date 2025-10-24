Легкоатлетка Виктория Мельникова завоевала серебро на юношеских Азиатских играх
Легкоатлетка Виктория Мельникова принесла Казахстану второе серебро на юношеских Азиатских играх 2025 года, которые проходят в Манаме (Бахрейн). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана, передаёт BAQ.KZ.
В финальном забеге на дистанции 1500 метров Мельникова показала результат 4:51.61, уступив всего несколько десятых секунды победительнице — Назиме Рахимжоновой из Узбекистана (4:51.20). Бронзу завоевала Санипа Гимхани из Шри-Ланки (4:52.32).
Ещё одна представительница Казахстана, Агата Красаева, завершила дистанцию на седьмом месте.
На данный момент сборная Казахстана имеет в активе четыре награды:
Рамазан Айнегов — серебро в триатлоне,
Виктория Мельникова — серебро в лёгкой атлетике (1500 м),
Глеб Клепинин — бронза в лёгкой атлетике,
Алиям Азизова — бронза в пенчак силат.
Юношеские Азиатские игры в Бахрейне продолжаются, и казахстанские спортсмены сохраняют шансы пополнить медальную коллекцию новыми наградами.
