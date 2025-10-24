Легкоатлетка Виктория Мельникова принесла Казахстану второе серебро на юношеских Азиатских играх 2025 года, которые проходят в Манаме (Бахрейн). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

В финальном забеге на дистанции 1500 метров Мельникова показала результат 4:51.61, уступив всего несколько десятых секунды победительнице — Назиме Рахимжоновой из Узбекистана (4:51.20). Бронзу завоевала Санипа Гимхани из Шри-Ланки (4:52.32).

Ещё одна представительница Казахстана, Агата Красаева, завершила дистанцию на седьмом месте.

На данный момент сборная Казахстана имеет в активе четыре награды:

Рамазан Айнегов — серебро в триатлоне,

Виктория Мельникова — серебро в лёгкой атлетике (1500 м),

Глеб Клепинин — бронза в лёгкой атлетике,

Алиям Азизова — бронза в пенчак силат.

Юношеские Азиатские игры в Бахрейне продолжаются, и казахстанские спортсмены сохраняют шансы пополнить медальную коллекцию новыми наградами.