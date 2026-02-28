В Туркестане произошло возгорание легкового автомобиля Daewoo Nexia, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

По словам очевидцев, машина внезапно вспыхнула прямо на улице недалеко от одного из кафе.

Прохожие и сотрудники заведения оперативно отреагировали на происшествие и сумели локализовать огонь до прибытия экстренных служб.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.