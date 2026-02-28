Легковой автомобиль загорелся рядом с кафе в Туркестане
Машина внезапно вспыхнула прямо на улице.
Сегодня 2026, 15:31
110Фото: Pixabay.com
В Туркестане произошло возгорание легкового автомобиля Daewoo Nexia, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
По словам очевидцев, машина внезапно вспыхнула прямо на улице недалеко от одного из кафе.
Прохожие и сотрудники заведения оперативно отреагировали на происшествие и сумели локализовать огонь до прибытия экстренных служб.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются.
