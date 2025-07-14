В Кокшетау пациенты жалуются на многочасовые очереди за бесплатными лекарствами и перебои с поставками. Несмотря на наличие препаратов на складах, система отпуска в регионе дала сбой. На проблему отреагировали в Минздраве, передает BAQ.KZ.

Глава ТОО "СК-Фармация" Нурлыбек Асылбеков в рамках служебной командировки он посетил медорганизацию Viamedis, куда ранее массово поступали жалобы от населения. Как выяснилось, препараты здесь выдаются пациентам раз в три месяца, из-за чего в аптечном пункте скапливаются огромные очереди.

"Люди стоят по два-три часа, многие - с хроническими заболеваниями, в жару, в духоте. Сотрудники не успевают раздавать, пациенты ругаются", - рассказал один из посетителей аптеки.

В ходе визита установлено, что жалобы пациентов обоснованны. Помимо редкого графика отпуска, заторы создаёт система "одного окна", когда все пациенты обслуживаются в одной очереди. По итогам осмотра принято решение: с 1 августа препараты будут выдаваться ежемесячно, а в аптечном пункте откроют минимум два окна. Также проведут разъяснительную работу с населением, чтобы распределить потоки пациентов по дням.

Но очереди — не единственная проблема. Представители Viamedis заявили, что поставки от СК-Фармации часто идут неравномерно: одна и та же позиция поступает частями, ближе к концу квартала. Это создаёт дефицит на местах, даже когда на бумаге всё поставлено.

"Такая практика недопустима. Дал поручение обеспечить централизованные поставки до 15 числа каждого месяца. В крайнем случае - не позднее 20-го", - отметил Асылбеков.

Проблема оказалась системной: в регионе до сих пор нет полноценного операционного склада, и поставки идут напрямую из Астаны. Это перегружает центральный хаб и влияет на стабильность снабжения. Процедуры по аренде склада в Акмолинской области уже начаты, их планируют завершить к августу.

Дополнительно в регионе выявлена дефектура по восьми жизненно важным препаратам. Они не были закуплены из-за низкого спроса и нерыночных цен. Национальный центр экспертизы лекарств уже работает над пересмотром цен. Также направлено письмо в Минздрав с предложением закупить трёхлетнюю потребность напрямую у производителей или через международные организации ООН.

СК-Фармация пообещала усилить контроль и обеспечить участие своих региональных представителей в еженедельных совещаниях управления здравоохранения. Они также будут постоянно находиться в здании ведомства — для оперативного реагирования.

"Мы должны устранить все сбои — от логистики до качества заявок. Это не только вопрос дисциплины, но и доверия людей", - подчеркнул глава СК-Фармации.

Контроль за реализацией принятых решений поручен областному управлению здравоохранения. Вся ситуация будет находиться на особом мониторинге.