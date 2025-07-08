Лекарства станут доступнее? Минздрав заставил фарму пересмотреть цены
В стране пересмотрят ценовую политику на препараты.
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Министерство здравоохранения Казахстана заключило меморандумы с ведущими фармацевтическими компаниями о снижении цен на ряд дорогостоящих и жизненно важных препаратов. Среди подписантов - АО "Химфарм", "AstraZeneca Казахстан" и "Johnson & Johnson Kazakhstan", передает BAQ.KZ.
Цель соглашений - обеспечить доступ казахстанцев к важнейшим лекарственным средствам и снизить нагрузку на государственный бюджет.
"Заключение меморандумов отражает нашу общую готовность к конструктивному взаимодействию и социальной ответственности", - заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Ожидается, что "АстраЗенека" снизит цены на ряд инновационных препаратов, включая те, что уже производятся в Казахстане. По данным компании, это решение может поддержать несколько миллионов пациентов.
"Johnson & Johnson" пересмотрит ценовую политику на препарат Спинраза (Нусинерсен) - один из самых дорогих в мире, применяемый при спинальной мышечной атрофии (СМА), редком, но смертельно опасном заболевании.
"Химфарм" снизит закупочную цену на Дапаглифлозин - препарат для лечения сахарного диабета 2 типа, которым в Казахстане страдают более 490 тысяч человек.
Также предусмотрено ограничение торговых надбавок, мониторинг цен, развитие механизмов финансирования инновационных препаратов, совершенствование законодательства.
Минздрав подчёркивает, что это только начало: ведомство призывает и другие фармкомпании присоединиться к социальной ответственности и курсу на устойчивую фармполитику.
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