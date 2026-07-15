Леса Казахстана горят: за день зафиксировано восемь пожаров

15 июля на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали восемь лесных пожаров. Больше всего возгораний произошло в национальном парке «Буйратау», сообщили в профильных службах. По данным оперативной сводки, один пожар зафиксирован в Акмолинской области, еще один — в Костанайской области.

Три очага возникли на территории государственного национального природного парка «Буйратау», один — в нацпарке «Бурабай», еще два — в Сандыктауском лесном хозяйстве. Все возгорания были своевременно обнаружены во время авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана», с помощью систем раннего обнаружения, а также благодаря постоянному мониторингу государственной лесной охраны.

После обнаружения к тушению сразу приступили сотрудники лесной охраны и десантники авиационной пожарной службы. В ведомстве отметили, что из-за аномально жаркой погоды в последние дни участились случаи степных пожаров и возгораний сухой растительности. В связи с этим силы государственной лесной охраны и «Казавиалесоохраны» работают в усиленном режиме, а авиационное патрулирование лесных массивов ведется на постоянной основе.

Специалисты призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе, напомнив, что даже одна искра может стать причиной крупного лесного пожара.