Лесники потушили 14 пожаров за день в резервате «Семей орманы»
Сегодня 2026, 08:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 08:14Сегодня 2026, 08:14
119Фото: @qazfwc
На территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» за сутки произошло 14 лесных пожаров. Все возгорания удалось оперативно локализовать и потушить, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов. По данным ведомства, пожары были зарегистрированы 16 июня.
Благодаря быстрому реагированию на сообщения о возгораниях и работе сотрудников лесной охраны распространения огня удалось избежать. Общая площадь, пройденная пожарами, составила всего 0,47 гектара.
Пожары локализованы и ликвидированы на минимальных площадях, — отметили в министерстве.
Там добавили, что своевременное обнаружение очагов позволило предотвратить значительный ущерб государственному лесному фонду.
Самое читаемое
- После депортации из России: семья Нурлана Сабурова переехала в Алматы
- В руководстве Алматинской области произошли кадровые изменения
- Чемпионат мира-2026: Иран и Новая Зеландия забили четыре мяча, Уругвай ушел от поражения
- Ехали на отдых, а попали в больницу: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом по дороге в Бурабай
- В порту Курык у пассажирки нашли десятки украшений в интимной зоне