Лесники потушили 14 пожаров за день в резервате «Семей орманы»

На территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» за сутки произошло 14 лесных пожаров. Все возгорания удалось оперативно локализовать и потушить, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов. По данным ведомства, пожары были зарегистрированы 16 июня.

Благодаря быстрому реагированию на сообщения о возгораниях и работе сотрудников лесной охраны распространения огня удалось избежать. Общая площадь, пройденная пожарами, составила всего 0,47 гектара.

Пожары локализованы и ликвидированы на минимальных площадях, — отметили в министерстве.

Там добавили, что своевременное обнаружение очагов позволило предотвратить значительный ущерб государственному лесному фонду.