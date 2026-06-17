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Лесной пожар после удара молнии оперативно ликвидировали в Бурабае

Возгорание, вызванное ударом молнии, обнаружили с помощью системы раннего выявления лесных пожаров и локализовали менее чем за час.

Сегодня 2026, 19:06
АВТОР
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Министерство экологии и природных ресурсов Сегодня 2026, 19:06
Сегодня 2026, 19:06
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Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

В государственном национальном природном парке "Бурабай" оперативно ликвидировали лесное возгорание, возникшее после удара молнии.

Как сообщили в администрации парка, пожар был зафиксирован 17 июня в 10:43 на территории Боровского лесничества. Очаг находился в квартале №96 на труднодоступном участке со скальным рельефом и крутым подъемом.

Возгорание удалось своевременно обнаружить благодаря системе раннего выявления лесных пожаров Smart. Это позволило специалистам быстро приступить к тушению и не допустить распространения огня.

Площадь пожара составила всего 0,001 гектара покрытой лесом территории.

На место были направлены сотрудники ГНПП "Бурабай" и специалисты "КазАвиаЛесОхраны". В ликвидации участвовали 20 человек и пять единиц техники, включая пожарные автомобили, малый лесопатрульный комплекс и вертолет, который использовался для мониторинга ситуации с воздуха.

Работы по тушению начались в 11:15, а уже в 11:39 пожар был локализован.

Несмотря на сложный рельеф местности и труднодоступность очага, распространения огня удалось избежать благодаря оперативным и скоординированным действиям специалистов.

Сейчас на территории продолжаются работы по окончательной ликвидации последствий возгорания. Размер ущерба будет определен после завершения всех необходимых процедур.

В национальном парке напомнили посетителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в период высокой пожарной опасности.

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