Лесной пожар в «Семей орманы» полностью ликвидировали

Лесной пожар в Камышенском лесничестве Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», возникший 16 июля, полностью ликвидирован 28 июля, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов. Пожар был локализован еще 18 июля, после чего продолжались работы по полной ликвидации очагов и контролю территории.

В тушении были задействованы силы Министерства экологии и природных ресурсов, МЧС, Министерства обороны, МВД, КНБ, РГП «Казавиалесоохрана», сотрудники резерватов «Семей орманы» и «Ертіс орманы», а также местные исполнительные органы. С начала операции авиация выполнила 319 сбросов воды, доставив на очаг пожара 709 тонн воды.

Для координации работ по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова в область Абай выезжали министр экологии Ерлан Нысанбаев, министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов и аким региона Берик Уали.