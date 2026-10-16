«Летающие машины реальны»!: Tesla показала Roadster, который перелетает через другие автомобили

Tesla наконец показала новый Roadster, и презентация больше напоминала испытания SpaceX, чем заезд по треку. Машина заехала по изогнутому пандусу, пока не оказалась вверх колесами, слетела с него, перевернулась в воздухе и приземлилась на асфальт. А потом пролетела над другими машинами Tesla. Самая мощная версия разгоняется до 97 км/ч меньше чем за 0,59 секунды.

x.com/Tesla

Презентация прошла в ночь на 16 октября по времени Казахстана у полигона SpaceX в Макгрегоре, штат Техас.

«Ну, сработало. Летающие машины реальны», – сказал Илон Маск после трюка.

Roadster пролетел над Cybercab, Cybertruck, грузовиком Semi, Model Y и Model 3 прямо в движении. Маск назвал машину совместной работой инженеров Tesla и SpaceX, которая «лучше любой машины Джеймса Бонда».

x.com/Tesla

Три версии

Roadster будет в трех версиях. Двухместная Performance, по словам Tesla, готова к дорогам и разгоняется до 97 км/ч меньше чем за 1,6 секунды. Двухместная Thrust рассчитана на гонки, у нее сзади стоят двигатели на холодном газе, и до той же скорости она разгоняется меньше чем за 0,9 секунды.

Одноместную Rocket в Tesla называют готовой к полету. Двигатели у нее расположены по всему периметру и толкают машину вперед, вверх, в стороны и разворачивают ее. Максимальная скорость больше 370 км/ч, запас хода больше 480 км.

«Так что да, она может летать», – говорится в описании Tesla.

x.com/Tesla

Как она держится вверх колесами

Под машиной стоит система вентиляторов, которая высасывает воздух снизу. Присоска получается такой сильной, что Roadster может висеть вверх колесами даже стоя на месте. Двигатели работают на сжатом воздухе, а электрические приводы постоянно подправляют их, чтобы машина держалась в полете ровно.

Чтобы облегчить машину, ее сделали из магния, титана и углеволокна, а сиденье закрепили неподвижно. Управляют Roadster штурвалом, как в самолете. Стекла с золотистым оттенком сделали по образцу визоров космических скафандров.

x.com/Tesla

Когда и почем

Цену Tesla не назвала, но снова открыла бронирование с депозитом 50 тысяч долларов. Выпускать машину будут на заводе в Техасе в 2027 или 2028 году. Маск говорил, что производство начнется через 12–18 месяцев после презентации.

Performance можно забронировать, Thrust выпустят ограниченной серией, а Rocket продадут только по приглашениям и не во всех странах. Маск на сцене пообещал, что это «та самая машина, которая будет ездить по дорогам». При этом на сайте Tesla указано, что для дорог общего пользования машина пока не одобрена.

Сам Маск называет Roadster «лучшей из последних машин, которыми управляет человек». Он признает, что на выручку компании она вряд ли сильно повлияет, и предупреждает, что тем, для кого главное безопасность, покупать ее не стоит.

x.com/Tesla