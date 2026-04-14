В Актюбинская область более 177 тысяч детей охватят летним отдыхом. В этом году особый акцент сделан на образовательные программы, включая обучение искусственному интеллекту, робототехнике и современным профессиям, передает BAQ.kz.

Вопрос организации летнего отдыха был рассмотрен на аппаратном совещании под председательством акима области Асхат Шахаров.

По информации руководителя управления образования Булбул Кузембаева, в регионе подготовлена масштабная программа детского отдыха.

Этим летом будут работать:

•7 оздоровительных центров

•702 пришкольных лагеря

•49 летних площадок

Кроме того, организуются смены в сезонных и круглогодичных лагерях, а также поездки в республиканские центры.

«5 сезонных лагерей в одну смену смогут принять 1 312 детей, всего за сезон – 8 092 ребенка. Продолжительность смены составляет 10–12 дней. Круглогодичные лагеря «Куншуак» и «Асем» примут 2 532 ребенка. Еще 227 школьников отдохнут в республиканских центрах «Балдәурен» и «Бобек». Пришкольные лагеря будут работать в 3 смены по 10 дней и охватят 166 855 учащихся», – отметила она.

Дополнительно путёвки в лагеря получат 3 960 детей за счёт крупных предприятий, среди которых Казпочта и Казахтелеком.

Почти 14 тысяч детей из социально уязвимых семей будут обеспечены бесплатным отдыхом.

Лагеря с ИИ и новые проекты

В этом году в регионе запускаются проекты нового формата. В частности, в рамках цифровизации появится программа «AI демалыс», направленная на обучение школьников искусственному интеллекту.

Также будет реализован экологический проект «Экосана» с охватом около 1000 детей.

Отдельным направлением станет проект «Skills camp». В 18 колледжах около 3 000 школьников смогут освоить:

•инженерные навыки

•компьютерную графику и веб-дизайн

•робототехнику

•кулинарию и парикмахерское дело

•основы ремонта транспорта

Кроме того, впервые будет запущен проект «Шабандоз» на базе лагеря «Әлия», где детей обучат верховой езде, уходу за лошадьми и элементам национальных видов спорта.

Дополнительные активности

В рамках летней программы также предусмотрены:

•трудовые отряды («Жасыл ел», «Школьное лесничество», «Спарта») — 713 детей

•туристические поездки — 35 314 школьников

•летние площадки — 25 684 ребёнка

Безопасность и контроль

Аким области Асхат Шахаров поручил обеспечить системный подход к организации отдыха, уделив особое внимание качеству программ и безопасности детей.

В частности, поручено:

•усилить контроль за лагерями

•обеспечить соблюдение санитарных и противопожарных норм

•закрепить участковых инспекторов полиции за местами отдыха

Также поставлена задача развивать образовательную составляющую, включая кружки по ИИ, робототехнике, искусству и языкам.