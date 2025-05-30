В Казахстане этим летом стартует масштабная программа детского отдыха, охватывающая более 3,2 миллиона школьников. Это не просто про досуг — это про доступность, безопасность, инфраструктуру и воспитание. От пришкольных площадок до профильных смен с мастер-классами и научными квестами — лето 2025 обещает стать насыщенным и разносторонним. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

В Министерстве просвещения сообщают, что свыше полумиллиона детей из социально уязвимых семей (СУСН) получат путёвки бесплатно. Кроме того, фонд "Қазақстан халқына" в рамках проекта "Жаздық жолдама" обеспечит отдыхом дополнительно 10 тысяч школьников. В лагерях республиканского уровня, таких как "Балдаурен" и "Бөбек", оздоровление и реабилитацию пройдут около 5 тысяч детей, включая сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также тех, кто нуждается в медицинской поддержке.

В стране будет работать 16 круглогодичных лагерей, 196 сезонных и более 10 тысяч пришкольных. При этом общее число действующих оздоровительных центров снизилось по сравнению с прошлым годом: закрылись десятки юрточных и палаточных лагерей. Несмотря на это, масштаб охвата остаётся впечатляющим.

Активнее всего в этом году проявили себя Туркестанская и Восточно-Казахстанская области. В Туркестане строят модульные корпуса при 10 лагерях, а в ВКО расширяется формат гостевых семей — 62 семьи примут у себя 140 детей.

В ряде регионов, включая Актюбинскую область, летние смены проходят при колледжах, где школьников знакомят с рабочими профессиями и проводят практические занятия.

Остро стоит вопрос нехватки мест — в отдельных регионах число желающих превышает возможности инфраструктуры. Для решения этой проблемы разработана Дорожная карта, по которой до 2027 года планируется строительство 50 новых детских оздоровительных центров. В 2025 году возведут 25 из них. Некоторые объекты уже почти готовы: в Абайской и Атырауской областях — по 90% строительной готовности.

Вопрос безопасности стоит особняком. Все сотрудники лагерей проходят проверку МВД на наличие судимости и учётов, а санитарные инспекторы и полицейские закреплены за каждым ДОЦ.

В 2024 году к работе не допустили 10 человек с судимостью. Контроль усиливается и на воде, и в питании, и на спортивных объектах. В случае жалоб в регионах будут работать горячие линии и колл-центры.

Интересно, что современный детский отдых — это не только спортивные эстафеты и костры по вечерам. Казахстан делает ставку на развитие познавательных форм туризма: дети участвуют в IT-проектах, литературных клубах, экспедициях, экологических акциях и стартап-лабораториях. Разработано 12 пакетов методических материалов для педагогов, чтобы каждая смена не просто занимала ребёнка, а давала ему новый опыт, знания и навыки.

Летний отдых в Казахстане — это больше, чем временное решение на каникулы. Это государственная стратегия, в которой здоровье, развитие и безопасность ребёнка выходят на первый план. И судя по масштабам текущего года, стратегия приобретает реальные очертания.