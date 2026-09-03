Лето закончилось, танцы остались: как пенсионеры Астаны проводили в парке дискотеки

Каждую неделю этим летом пенсионеры Астаны приходили в парк «Жетысу» ради музыки, встреч и танцев. За сезон здесь провели 15 дискотек, а последний вечер собрал участников под ретро-песни, бачату и знакомые мелодии молодости, сообщает BAQ.KZ.

Финальный вечер начался с флешмоба танцевальной группы «Балқия». Затем в парке прозвучали казахстанские и зарубежные ретро-композиции, а группа «Достар» исполнила бачату.

На сцену выходили Гульбаршын Альшимбаева, вокальная группа «Гүлдер», Наталья Мостовая и Канат Омирбеков. В программе прозвучала и песня «Кездесіппіз екеуміз», которую написал пенсионер Дуйсембай Нурпеисов, один из посетителей Центра активного долголетия.

Для участников эти вечера за лето успели стать привычным местом встречи. Они приходили в парк каждую неделю, встречались с друзьями, слушали музыку и танцевали.

В этом году летний сезон прошел хорошо. Каждую неделю наши пенсионеры собирались в парке «Жетысу», отдыхали и танцевали. Всего за лето для них организовали 15 дискотек. Лето может закончиться, но пусть весна в душе не заканчивается, - сказал директор Центра активного долголетия Серик Карабатыров.

Сезон «Жадыраған жаз» на этом завершился. Последняя дискотека стала точкой в трехмесячной серии встреч, где главным поводом выйти из дома были знакомая музыка и возможность снова оказаться на танцплощадке.