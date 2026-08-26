«Лежала без сознания, вся в крови»: в суде потерпевший рассказал, как нашел сестру

В Астане на судебном заседании по делу об обрушении фасада жилого дома дал показания потерпевший Жангелды Калиев. Он рассказал, что увидел в момент происшествия, как оказывали помощь его сестре, оказавшейся под завалами, а также замечал ли он ранее какие-либо дефекты на фасаде дома, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Жангелды Калиева, он проживает в этом доме с июня 2025 года. В день происшествия он сначала услышал сильный грохот.

«Рядом с домом стоят мусорные контейнеры. Сначала я подумал, что кто-то что-то выбросил. Через некоторое время зазвонил телефон. Смотрю – звонит моя сестра Гульнар Калиева. Она сказала, что они оказались под завалами», – рассказал Жангелды Калиев.

После этого мужчина вышел на улицу. По его словам, сначала он подумал, что в магазине упала плитка, и еще не знал об обрушении фасада.

Они побежали к магазину «Корзинка», куда обычно заходили со стороны двора. Однако проход оказался закрыт, поэтому пришлось войти через другой вход.

«Когда я зашел внутрь, увидел сестру Айнуру. Она лежала перед дверью магазина, в проходе между двумя зданиями. Рядом были кирпичи. Я не смог полностью рассмотреть, в каком именно положении она лежала», – сказал он.

По словам Калиева, несколько человек в это время убирали камни и кирпичи из завалов. Когда они попытались поднять Айнуру, он попросил этого не делать.

«Я сказал: „Не поднимайте, возможно, у нее что-то сломано“. Спросил, вызвали ли скорую помощь. Кто-то ответил: „Вызвали“. Я держал сестру за голову и говорил ей: „Сейчас приедет скорая“», – рассказал потерпевший.

Он не смог точно вспомнить, сколько времени прошло до приезда медиков.

«Две минуты, пять или десять – точно не помню. Через некоторое время пришли двое медицинских работников», – сказал Жангелды Калиев.

«Этим проходом постоянно пользовались»

В ходе заседания также уточнялось расположение места происшествия. По словам Калиева, вход в магазин «Корзинка» со стороны двора находился между двумя зданиями.

«Этим проходом постоянно пользовались. Мы тоже заходили в магазин со стороны двора», – сообщил он.

Мужчина отметил, что переехал в этот дом в июне 2025 года и с того времени проход оставался открытым.

Прокурор спросил потерпевшего, замечал ли он ранее трещины или другие признаки повреждения фасада.

«Нет. Если бы я видел что-то подобное, то не купил бы здесь квартиру», – ответил Калиев.

При этом ему неизвестно, проводились ли до происшествия проверки, ремонт или восстановительные работы на фасаде.

Он также не смог сказать, обсуждали ли жильцы необходимость ремонта дома или фасада, поскольку не состоял в общем WhatsApp-чате соседей.

После происшествия проход закрыли

Жангелды Калиев сообщил, что продолжает жить в этом доме. После случившегося проход между двумя зданиями, которым раньше пользовались жители, закрыли.

«Сейчас это место закрыто. В связи с этим закрыли и вход в магазин со стороны двора», – рассказал он.

В суде мужчину также спросили, знал ли он, кто отвечал за содержание общего имущества дома и кто на момент происшествия являлся председателем ОСИ. Калиев ответил, что тогда этой информацией не располагал и узнал соответствующие сведения уже после случившегося.

В конце допроса прокурор уточнил, имеются ли у потерпевшего какие-либо требования или претензии к подсудимому.

«Нет, никаких требований у меня нет», – ответил Калиев.

Отдельно в суде его попросили описать состояние Айнуры сразу после происшествия.