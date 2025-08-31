После переговоров на высоком уровне стало известно, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс". Один из журналистов президентского пула рассказал о знаках особого уважения, которые председатель КНР Си Цзиньпин оказал Касым-Жомарту Токаеву, передаёт BAQ.KZ.

Примечательно, что среди 22 лидеров государств почёт был оказан лишь трём гостям — президентам Казахстана, России и Индии.

В Тяньцзинь прибыли главы 22 стран, однако господин Си провёл отдельные встречи и совместный ужин только с тремя из них. Встреча прошла в неформальной обстановке, без официального протокола, и длилась около трёх часов.

"За ужином Си Цзиньпин несколько раз обращался к Касым-Жомарту Кемелевичу, называя его "дорогим другом". Очевидно, что проявляемое Китаем уважение к Казахстану и его лидеру сулит большие преимущества для нашей страны. Если глава Казахстана назвал двустороннее сотрудничество "незыблемыми отношениями", то Си Цзиньпин подчеркнул, что они "независимы от изменений в мировой политике", — отметил Ерканат Копжасар.

Особо журналист выделил и отношение Токаева к казахскому языку, что также стало заметно во время переговоров.

Двусторонняя встреча президентов Казахстана и Китая проходила на казахском и китайском языках. Глава Казахстана выступал исключительно на государственном языке, что стало ярким показателем равноправного партнёрства между двумя странами.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе встречи китайский лидер отметил, что сторонам удалось достичь новых стратегических договорённостей.