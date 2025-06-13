Полицейские в Шымкенте задержали водителя автомобиля Daewoo Nexia, который вел себя агрессивно на дороге и отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Нарушение было выявлено с помощью цифровой системы на базе искусственного интеллекта, способной в автоматическом режиме распознавать опасное поведение на дорогах, передает BAQ.KZ.

Когда стражи порядка попытались остановить автомобиль, водитель проигнорировал сигнал и продолжил движение. Позже он замедлил ход, но не остановился полностью. В момент, когда полицейские подошли к машине, он резко нажал на газ, и один из сотрудников оказался на капоте.

Несмотря на явную угрозу жизни полицейского, водитель не снизил скорость. Только после этого нарушителя удалось остановить и задержать.

По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.

В МВД напомнили, что посягательства на жизнь и здоровье сотрудников полиции рассматриваются как тяжкие преступления и получают соответствующую правовую оценку. Реализация принципа "Закон и порядок" подразумевает неотвратимость наказания за подобные действия.