Лихач сбежал от патруля и протащил полицейского на капоте в Шымкенте
В Шымкенте полицейский, рискуя жизнью, задержал опасного нарушителя.
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Полицейские в Шымкенте задержали водителя автомобиля Daewoo Nexia, который вел себя агрессивно на дороге и отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Нарушение было выявлено с помощью цифровой системы на базе искусственного интеллекта, способной в автоматическом режиме распознавать опасное поведение на дорогах, передает BAQ.KZ.
Когда стражи порядка попытались остановить автомобиль, водитель проигнорировал сигнал и продолжил движение. Позже он замедлил ход, но не остановился полностью. В момент, когда полицейские подошли к машине, он резко нажал на газ, и один из сотрудников оказался на капоте.
Несмотря на явную угрозу жизни полицейского, водитель не снизил скорость. Только после этого нарушителя удалось остановить и задержать.
По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.
В МВД напомнили, что посягательства на жизнь и здоровье сотрудников полиции рассматриваются как тяжкие преступления и получают соответствующую правовую оценку. Реализация принципа "Закон и порядок" подразумевает неотвратимость наказания за подобные действия.
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