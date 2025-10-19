Легендарный аргентинский нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси завершил регулярный сезон МЛС в статусе лучшего бомбардира чемпионата передаёт BAQ.KZ со ссылкой на спортивные СМИ.

В заключительном туре против "Нэшвилла" (5:2) Месси записал на свой счёт хет-трик и голевую передачу, доведя общее количество забитых мячей в сезоне до 29.

Благодаря вкладу аргентинца, "Интер Майами" финишировал на третьем месте в Восточной конференции с 65 очками и вышел в плей-офф. "Нэшвилл" занял шестую строчку, набрав 54 очка. В первом раунде плей-офф команды вновь встретятся — серия до двух побед начнётся 24 октября в Майами.

38-летний Лионель Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.