Лисы с бешенством напали на людей: будут ли вводиться ограничения?
Сегодня, 15:17
49Фото: фото из открытых источников
В селе Еркиншилик зафиксированы два нападения бешеных лис на людей, передаёт BAQ.KZ.
В обоих случаях животные подходили к домам в поисках пищи, одна лиса была убита, вторая напала на человека после того, как застряла в изгороди.
В связи с этим журналисты спросили в кулуарах вице-министра сельского хозяйства Амангали Бердалина, вводились ли ограничения по бешенству. На что чиновник коротко ответил: "Не вводились".
