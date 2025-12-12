  • 12 Декабря, 15:38

Лисы с бешенством напали на людей: будут ли вводиться ограничения?

Сегодня, 15:17
Фото: фото из открытых источников

В селе Еркиншилик зафиксированы два нападения бешеных лис на людей, передаёт BAQ.KZ.

В обоих случаях животные подходили к домам в поисках пищи, одна лиса была убита, вторая напала на человека после того, как застряла в изгороди.

В связи с этим журналисты спросили в кулуарах вице-министра сельского хозяйства Амангали Бердалина, вводились ли ограничения по бешенству. На что чиновник коротко ответил: "Не вводились".

