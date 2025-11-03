Лицензия или остановка торгов: биржи готовят к новым требованиям
С 1 января 2026 года в Казахстане вводится обязательное лицензирование деятельности биржевых брокеров и клиринговых центров товарных бирж, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК).
Мера направлена на повышение прозрачности и надежности биржевого рынка, а также на защиту интересов всех участников торгов.
В ведомстве рекомендуют товарным биржам заранее провести разъяснительную работу среди участников и скорректировать сроки приема заявок на продажу и покупку товаров с учетом времени, необходимого для получения лицензий. Это позволит избежать сбоев и остановки торгов в начале 2026 года.
АЗРК также призывает участников рынка не откладывать подготовку к лицензированию. Своевременное получение лицензий обеспечит бесперебойную и стабильную работу биржевого сегмента. Агентство продолжит мониторинг готовности и окажет методологическую поддержку участникам.
