С 1 января 2026 года в Казахстане вводится обязательное лицензирование деятельности биржевых брокеров и клиринговых центров товарных бирж, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

Мера направлена на повышение прозрачности и надежности биржевого рынка, а также на защиту интересов всех участников торгов.

В ведомстве рекомендуют товарным биржам заранее провести разъяснительную работу среди участников и скорректировать сроки приема заявок на продажу и покупку товаров с учетом времени, необходимого для получения лицензий. Это позволит избежать сбоев и остановки торгов в начале 2026 года.

АЗРК также призывает участников рынка не откладывать подготовку к лицензированию. Своевременное получение лицензий обеспечит бесперебойную и стабильную работу биржевого сегмента. Агентство продолжит мониторинг готовности и окажет методологическую поддержку участникам.