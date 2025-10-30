Литва временно закрывает сухопутную границу с Беларусью после серии инцидентов с метеозондами, прилетавшими с белорусской территории, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. По данным властей, часть из них использовалась для контрабанды, а их полёты создавали угрозу гражданской авиации.

Решение правительства в Вильнюсе предусматривает полное закрытие перехода Шальчининкай–Бенякони и ограничение движения через Мядининкай–Каменный Лог. Ограничения продлятся как минимум до конца ноября. Исключение сделано лишь для дипломатов, граждан ЕС и обладателей гуманитарных виз.

В Брюсселе назвали происходящее "частью гибридной кампании" против Евросоюза. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что подобные действия противоречат заявлениям Александра Лукашенко о стремлении к диалогу.