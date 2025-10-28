Литва закрывает границу с Беларусью на неопределённый срок
Решение принято из-за "гибридных атак" с использованием метеозондов, запущенных с территории Беларуси.
Литва объявила о закрытии границы с Беларусью на неопределённый срок, за исключением отдельных категорий граждан и дипломатических миссий. Об этом сообщила премьер-министр страны Инга Ругинене после заседания комиссии по национальной безопасности, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на LSM.
По её словам, правительство уже подготовило официальное решение, которое будет утверждено на заседании в среду.
"Мы посылаем сигнал Беларуси, никакие гибридные атаки не будут терпимы. Мы примем самые строгие меры, чтобы их остановить", - подчеркнула Ругинене.
Несмотря на закрытие, границу смогут пересекать дипломаты и дипломатическая почта, а также граждане Литвы и ЕС, возвращающиеся с территории Беларуси. Остальное движение, включая грузоперевозки, будет полностью прекращено.
На сегодняшний день из шести пограничных пунктов между Литвой и Беларусью функционировали только два - в Медининкае и Шальчининкае. Однако с вечера воскресенья они также были закрыты после того, как в районе вильнюсского аэропорта зафиксировали массовое появление метеорологических шаров, предположительно запущенных с белорусской стороны.
Премьер-министр также заявила, что литовские вооружённые силы получили приказ использовать "кинетические меры" — сбивать метеозонды, нарушающие воздушное пространство страны.
