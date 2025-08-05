В селе Сарыозек Кербулакского района Жетысу сильный ливень длиной всего в 30 минут вызвал подтопление около 50 дворов и попадание воды в восемь домов. Об этом сообщают спасатели, подчеркнув, что таких обильных осадков не было в регионе последних десять лет, передает BAQ.KZ.

Потоки воды были настолько мощными, что прорвало водоотводную трубу, что привело к размытой дороге и затоплению посёлка. Вода проникала внутрь жилых строений — людям потребовалось вычерпывать её ведрами, а в некоторых местах снесло заборы. Также зафиксированы повреждения линий электропередачи.

Хотя спасатели предупреждали о шторме заранее, к таким последствиям никто не был готов. По официальной версии, причиной стали низко расположенные фундаменты домов, но жители винят устаревшую дренажную систему.

"Подобные случаи происходят не впервые. Мы не раз просили заменить водоотвод — но до сих пор реакции нет", — отмечают сельчане.

По уточнённым данным, затопление произошло на улицах Коджабай би, Уалиханова, Молдагулова, Кайсенова и Кожагулова, уровень воды достиг 5-10 см и поднялся примерно на 40 метров вдоль дороги.

Движение транспорта уже восстановлено, жертв и крупных разрушений нет. На месте работали:

10 сотрудников ДЧС Жетысуской области

3 единицы техники

2 мотопомпы

Представители местного управления образования (МИО)

К вечеру ситуация стабилизировалась, уровень воды начал падать.

Местные жители активно публикуют видео с подтопленными улицами, задавая властям вопросы:

"Где деньги на защиту от паводков и селей?"

"Вода вошла в дом — никто не поможет?"

"Акимат, в чём дело?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САРЫОЗЕК ИНСТА КЕРБУЛАК (@saryozek_insta)