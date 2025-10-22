Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что казахстанцам предоставят возможность покупать автомобили в лизинг. Новая схема, по его словам, сделает транспорт более доступным и снизит финансовую нагрузку на граждан. Как это нововведение отразится на авторынке, изменятся ли цены и условия покупки, а также чего ожидать автомобилистам — узнала корреспондент BAQ.KZ.

Президент ОО "Ассоциация Безопасности Дорожного Движения "Общая дорога" Арсен Шакуов объяснил, чем лизинг отличается от кредита и как нововведение может повлиять на цены и спрос. По его словам, принципиальной разницы между лизингом и кредитом нет.

"Лизинг — это тот же самый кредит, просто другое название. В Европе физические и юридические лица берут автомобили именно в лизинг — понятия “автокредит” там нет. Поэтому у нас больших отличий тоже не будет", - отметил эксперт.

Он добавил, что условия новой программы пока не опубликованы. Уже сегодня казахстанцы могут приобрести автомобиль в рассрочку под 0,1% или без первоначального взноса, поэтому, по мнению Шакуова, значительных изменений ожидать не стоит.

"Всё будет зависеть от условий программы", - подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что в Европе лизинг доступен как для компаний, так и для частных лиц, но в Казахстане эта схема пока применяется в основном юридическими лицами.

"Пока рано говорить об особенностях, ведь видов лизинга много, и чаще он применяется для автобусов, тракторов и другой спецтехники. Главное — будет ли разрешено физлицам брать в лизинг коммерческую технику. Что касается легковых авто, думаю, всё останется как раньше: или лизинг, или кредит — условия и проценты будут примерно одинаковыми", - сказал Шакуов.

По его мнению, даже после введения новой системы автокредитование не утратит актуальности:

"Изменится только название, сама система, скорее всего, останется прежней", - считает эксперт.

Что касается цен, эксперт не ожидает влияния новой схемы на стоимость автомобилей.

"Цены формируются брендами в рамках их маркетинговой политики. Например, японские и корейские компании сами устанавливают стоимость для каждого рынка. Поэтому говорить, что из-за лизинга машины подорожают или подешевеют, неправильно. В противном случае сама идея теряет смысл", - отметил он.

По словам Арсена Шакуова, интерес к новым автомобилям сохранится, ведь лизинг, скорее всего, будет распространяться именно на них.

"Дополнительная поддержка автодилерам не нужна. Кто планировал купить машину, всё равно купит. Лизинг, скорее всего, будет касаться именно новых авто, так как подержанные машины в лизинг не дают", - сказал он.

Эксперт также допустил, что в будущем лизинг может оформляться напрямую через финансовые подразделения автосалонов, без участия банков.

"Принципиальной разницы с кредитом нет. Если человек не сможет платить, автомобиль, находящийся в залоге, возвращается лизингодателю. Возможно, теперь этот процесс будет идти без банков — напрямую через финансовые подразделения автосалонов", - пояснил он.

Что касается рынка подержанных автомобилей, по словпам Шакуова, новая система на него не повлияет.

"Бывшие в употреблении машины, как и раньше, будут покупаться в кредит. Возможно, спрос немного снизится, но рынок всё равно останется стабильным. Всё зависит от предложений", - сказал эксперт.

Он также отметил, что финансовые структуры при автосалонах пока не готовы к нововведению, но резких изменений на рынке ожидать не стоит.