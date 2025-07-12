Лобовое столкновение на трассе Караганда — Астана: два человека погибли, ещё двое в больнице
Причина дорожной аварии — превышение скорости и несоблюдение дистанции.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Смертельное ДТП произошло 11 июля на автотрассе Караганда — Астана, передает BAQ.KZ. Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, около 14:00 легковой автомобиль Kia Rio, двигавшийся в сторону столицы, столкнулся с грузовиком Shacman, находившимся впереди.
По предварительной информации, 27-летний водитель легковушки не соблюдал скоростной режим и дистанцию, что и привело к трагедии. Удар оказался настолько сильным, что водитель и один из пассажиров скончались на месте происшествия. Ещё двое пассажиров были госпитализированы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование. Департамент полиции Карагандинской области в очередной раз призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах, - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Багдат Какимов.
Самое читаемое
- "Так страна её ценит?": легенда самбо Айсара Керимбекова вынуждена работать дворником
- Ядовитые пауки атакуют Жетысу, пострадали 21 человек
- Рекордный рост: в Казахстане увеличилось производство компьютеров и электроники
- ХК "Номад" объявил состав обновлённого тренерского штаба
- Пропавшего в горах Алматы студента нашли мёртвым