Смертельное ДТП произошло 11 июля на автотрассе Караганда — Астана, передает BAQ.KZ. Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, около 14:00 легковой автомобиль Kia Rio, двигавшийся в сторону столицы, столкнулся с грузовиком Shacman, находившимся впереди.

По предварительной информации, 27-летний водитель легковушки не соблюдал скоростной режим и дистанцию, что и привело к трагедии. Удар оказался настолько сильным, что водитель и один из пассажиров скончались на месте происшествия. Ещё двое пассажиров были госпитализированы.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қарағанды полициясы (@policeofkaraganda)