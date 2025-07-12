  • 12 Июля, 01:30
  • BAIGENEWS

Лобовое столкновение на трассе Караганда — Астана: два человека погибли, ещё двое в больнице

Причина дорожной аварии — превышение скорости и несоблюдение дистанции.

Сегодня, 00:22
АВТОР
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пресс-служба ДП Карагандинской области Сегодня, 00:22
Сегодня, 00:22
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Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Смертельное ДТП произошло 11 июля на автотрассе Караганда — Астана, передает BAQ.KZ. Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, около 14:00 легковой автомобиль Kia Rio, двигавшийся в сторону столицы, столкнулся с грузовиком Shacman, находившимся впереди.

По предварительной информации, 27-летний водитель легковушки не соблюдал скоростной режим и дистанцию, что и привело к трагедии. Удар оказался настолько сильным, что водитель и один из пассажиров скончались на месте происшествия. Ещё двое пассажиров были госпитализированы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Қарағанды полициясы (@policeofkaraganda)

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование. Департамент полиции Карагандинской области в очередной раз призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах, - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Багдат Какимов.

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