Лобовое столкновение на трассе унесло жизни двух человек в ЗКО
На трассе в ЗКО столкнулись ВАЗ и Volkswagen.
В Западно-Казахстанской области два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Авария произошла 19 декабря в 10:05 на 270-м километре автодороги Самара – Шымкент. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Passat.
Как уточнили в полиции, водитель ВАЗ и пассажир Volkswagen от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров Passat с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
