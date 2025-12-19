В Западно-Казахстанской области два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Авария произошла 19 декабря в 10:05 на 270-м километре автодороги Самара – Шымкент. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Passat.

Как уточнили в полиции, водитель ВАЗ и пассажир Volkswagen от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров Passat с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.