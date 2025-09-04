Лодка перевернулась на Капшагае, один человек пропал без вести
Поиски пропавшего на Капшагае не прекращаются.
Сегодня, 09:13
51Фото: ДЧС Алматинской области
В районе 15:00 на номер службы экстренного реагирования "112" поступило тревожное сообщение: на Капшагайском водохранилище, вблизи 9-й насосной станции, перевернулась лодка с двумя мужчинами, передает BAQ.KZ.
Один из них смог доплыть до берега, второй — пропал примерно в 400 метрах от суши.
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели ДЧС Алматинской области. С первых минут начались масштабные поисково-спасательные работы.
По словам специалистов, поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями и большой площадью водоема. Однако операция продолжается: задействованы 17 спасателей, 3 единицы техники, 4 плавсредства, беспилотник и гидроакустическое оборудование "Эхолот".
