В районе 15:00 на номер службы экстренного реагирования "112" поступило тревожное сообщение: на Капшагайском водохранилище, вблизи 9-й насосной станции, перевернулась лодка с двумя мужчинами, передает BAQ.KZ.

Один из них смог доплыть до берега, второй — пропал примерно в 400 метрах от суши.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели ДЧС Алматинской области. С первых минут начались масштабные поисково-спасательные работы.

По словам специалистов, поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями и большой площадью водоема. Однако операция продолжается: задействованы 17 спасателей, 3 единицы техники, 4 плавсредства, беспилотник и гидроакустическое оборудование "Эхолот".