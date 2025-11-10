Малайзийские власти обнаружили как минимум семь тел после того, как лодка с мигрантами перевернулась недалеко от границы с Таиландом, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Десятки людей числятся пропавшими без вести, спасти удалось лишь 13 человек.

Предполагается, что на лодке находились нелегальные мигранты из Мьянмы, которые изначально были частью большой группы примерно из 300 человек на более крупном судне. Приблизившись к Малайзии, они пересели на небольшие лодки. Лодка перевернулась в четверг недалеко от острова Тарутао в Таиланде, к северу от курортного острова Лангкави, на борту находилось около 90 человек.

По данным береговой охраны, ещё два судна с мигрантами числятся пропавшими без вести. Предварительное расследование показало, что мигранты пересели на три меньших судна, каждое из которых перевозило около 100 человек, когда приблизились к границе с Малайзией.