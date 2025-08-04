Жительница города Балхаш опубликовала в социальных сетях обращение, в котором рассказала о жестоком избиении своего 8-летнего сына. По её словам, ребёнка пытали: ему ломали пальцы, били по голове, обжигали тело. В случившемся она обвиняет сотрудника предприятия АО "Казахмыс", передает BAQ.KZ.

"Моего 8-летнего сына жестоко избили. Это был не просто акт насилия - это были настоящие пытки: ему ломали пальцы, били по голове, обжигали тело. Всё это совершил взрослый мужчина, сотрудник предприятия АО "Казахмыс" в городе Балхаш. Его супруга также работает на этом же предприятии", - говорится в обращении матери ребенка - Мадины Досымбековой.

Женщина утверждает, что дело пытаются "замять".

"В деле замешаны его родственники и знакомые, работающие в полиции, больницах, других государственных органах. Мы не утверждаем напрямую, но слишком много признаков того, что появляются попытки давления, замедления расследования, сокрытия преступления. Мы просим огласки. Мы просим справедливости. Мы просим помощи. Я поднимаю этот вопрос не только ради собственного ребёнка, а ради всех детей, чтобы такие люди больше никогда не смогли повторить подобное", - заявила она.

В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Ведётся расследование, запланированы дальнейшие следственно-оперативные мероприятия и назначение ряда экспертиз", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Компания "Казахмыс" прокомментировала инцидент, выразив обеспокоенность ситуацией. В официальном ответе подчёркивается, что пострадавшая сторона обратилась в правоохранительные органы, а сам работодатель окажет всестороннее содействие следствию.