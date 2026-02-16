Лошадь провалилась в колодец в Сарани: спасатели пришли на помощь

Сотрудники МЧС спасли лошадь.

Сегодня 2026, 02:36
Фото: Pixabay.com

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Сарань Карагандинской области лошадь упала в колодец, передает BAQ.KZ.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью специального оборудования и лебёдки сотрудники МЧС аккуратно извлекли животное из колодца.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС лошадь была благополучно спасена.

