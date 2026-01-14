В Казахстане средняя номинальная зарплата за три квартала 2025 года достигла 429 тысяч тенге, что на 10% выше показателя за прошлый год. Но если смотреть по кварталам, рост составил всего 1,5% (6 235 тенге). Несмотря на формальный рост, реальное благосостояние казахстанцев остаётся уязвимым. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan, доходы часто "растворяются" в ипотеке, кредитах и обязательных расходах, а структура экономики меняется слишком медленно. По его словам, международные эксперты справедливо считают, что Казахстан попал в ловушку средних доходов – это не абстракция, а реальность, с которой сталкиваются жители страны ежедневно.

Корреспондент BAQ.KZ вместе с экономистами разобрался, что на самом деле означает понятие "ловушка средних доходов", какие ее признаки сегодня наблюдаются в Казахстане и возможно ли преодолеть этот барьер за счет экономических и структурных реформ в ближайшие годы.

Понятие "ловушка средних доходов" давно используется в международной экономической аналитике. Им описывают ситуацию, при которой страна после быстрого роста и выхода из бедности надолго застревает на среднем уровне доходов, и теряет способность догонять развитые экономики. На ранних этапах рост обеспечивается за счет дешевой рабочей силы, экспорта сырья и заимствования технологий. Однако по мере роста зарплат и издержек эти преимущества исчезают, и без перехода к более сложной экономической модели темпы развития замедляются.

Как считает экономист Андрей Чеботарев, проблема носит не временный, а структурный характер.

"На ранних стадиях экономического развития рост обычно обеспечивается за счет дешевой рабочей силы, инвестиций в базовую инфраструктуру и заимствования технологий. Но по мере роста доходов и зарплат эти источники конкурентоспособности исчерпываются. Если экономика не переходит к инновациям, высокопроизводительным секторам и экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, рост замедляется, а страна надолго застревает на среднем уровне доходов", - говорит эксперт.

Казахстан, по оценке эксперта, как раз таки находится в этой зоне риска. Страна уже давно перешла рубеж низкого дохода и приблизилась к верхней границе среднего уровня. При этом устойчивых признаков перехода к высокодоходной экономике пока не наблюдается. Это выражается в слабом росте производительности труда, ограниченной роли инноваций и узкой структуре экспорта.

"Ключевые признаки "ловушки средних доходов" - это замедление роста ВВП на душу населения, стагнация производительности труда, слабый рост реальных доходов населения и ограниченная диверсификации экономики", - отмечает Андрей Чеботарев.

По его словам, в Казахстане эти симптомы проявляются достаточно отчетливо, а зависимость от сырьевого сектора усиливает уязвимость экономики к внешним шокам и ценовой конъюнктуре.

Другие экономисты также указывают на системные ограничения, которые мешают стране сделать следующий шаг в развитии. Экономика по-прежнему во многом опирается на добычу нефти, газа и металлов, тогда как несырьевые и высокотехнологичные сектора развиваются медленно и не становятся драйверами роста.

Комментируя ситуацию, экономист Бауыржан Искаков обращает внимание на то, что рост доходов населения в стране остается нестабильным.

"Экономика вроде бы растет, но благосостояние населения не всегда увеличивается реальными темпами. Доходы часто съедаются инфляцией, кредитной нагрузкой и обязательствами. При этом рабочие места с высокой добавленной стоимостью создаются медленно, а производительность труда растет в основном вслед за сырьевыми циклами, а не за счет технологических изменений", - поясняет он.

По мнению экспертов, серьезным барьером остается и институциональная среда. Ограниченная конкуренция, доминирование квазигосударственного сектора и слабые стимулы для частных инвестиций снижают интерес бизнеса к долгосрочным инновационным проектам. Связь между образованием, наукой и реальной экономикой остается фрагментарной, что затрудняет формирование человеческого капитала, необходимого для сложной экономики.

В то же время специалисты сходятся во мнении, что ловушка средних доходов не является приговором. Как показывает история, ряд стран сумел выйти из этого состояния, но до этого потребовалось глубокие и последовательными реформы. И речь идет не о разовых мерах поддержки, а о перестройке всей модели роста.

"Для выхода из ловушки необходим переход от экономики, основанной на ресурсах и перераспределении, к модели роста за счет производительности, инноваций и человеческого капитала. Ключевыми условиями становятся развитие конкуренции, предсказуемая регуляторная среда, снижение роли государства в экономике и инвестиции в образование и прикладные исследования", - отмечает Бауыржан Искаков.

Именно от этих реализаций и условий и будет зависеть дальнейшая траектория развития страны. Эксперты сходятся во мнении, что без системных изменений прежняя модель роста постепенно исчерпывает свои возможности и перерастает обеспечивать устойчивое повышение благосостояния.

Таким образом, Казахстан уже достиг важного этапа своего развития, но дальнейшее движение вперед требует качественных изменений. Вопрос сегодня заключается не столько в самом факте "ловушки средних доходов", сколько в том, насколько быстро и последовательно будут приняты решения, способные вывести экономику на устойчивый и более высокий уровень.