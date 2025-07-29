Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает — мошенники становятся все изобретательнее, используя психологические приемы, чтобы выманить у граждан деньги и личные данные, передает BAQ.KZ.

Под ударом оказываются все: студенты, пенсионеры, работающие и инвесторы. Высокий уровень образования не гарантирует защиту — злоумышленники подстраивают свои сценарии под каждого, применяя техники социальной инженерии.

Одним из самых распространенных приемов является создание искусственного чувства срочности. Мошенники заставляют жертв паниковать и принимать поспешные решения — "переведите деньги сейчас", "иначе упустите выгодное предложение", "подтвердите операцию немедленно". В состоянии стресса человек теряет способность критически мыслить и действует автоматически.

Другой хитрый ход — давление на эмоции. Злоумышленники манипулируют страхом, сочувствием и доверием, сообщая о якобы несанкционированных операциях, проблемах с законом у вас или ваших близких, или просят помощи "родственнику в беде". Часто обещают быстрый и легкий заработок, подталкивая к необдуманным действиям.

Чтобы не стать жертвой, эксперты советуют сохранять спокойствие, не доверять незнакомцам в интернете, не раскрывать данные карт и пароли, не переходить по подозрительным ссылкам и всегда перепроверять информацию через официальные источники. Если возникают сомнения — лучше прервать разговор, даже если собеседник называет себя сотрудником правоохранительных органов или госорганов.